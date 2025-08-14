Federico Redondo, fils de Fernando, signe à Elche
Tout est plus simple pour les nepo babies.
À 22 ans, Federico Redondo va découvrir le football européen. L’international Espoirs argentin a déjà écumé les terrains de son pays, sous le maillot d’Argentinos Juniors, club formateur de son papa, Fernando. Depuis février 2024, le milieu défensif évoluait du côté de l’Inter Miami , aux côtés, notamment, de Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets ou encore Jordi Alba. Los hermanos du Barça lui ont peut-être vanté les mérites du championnat espagnol, puisqu’il a signé, ce jeudi, à Elche, contre 2,45 millions d’euros.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
