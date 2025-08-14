 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nemanja Matić et l'OL, c'est fini
information fournie par So Foot 14/08/2025 à 18:24

Les arc-en-ciel vont pleurer son départ.

Il était le papa de tout un vestiaire, le voilà désormais libre et sans projet. Nemanja Matić n’est désormais plus un joueur de l’Olympique lyonnais . Le club a annoncé dans un communiqué mettre fin « à leur collaboration qui les liait jusqu’en 2026 » . Pas convoqué lors du dernier match amical contre Getafe, le Serbe avait été vu dans les gradins du Partizan Belgrade, il y a quelques jours, lors d’un match de Ligue Europa Conférence.…

Sport
