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Will Still pourrait mettre le cap sur la Bretagne
information fournie par So Foot 13/05/2026 à 16:06

Will Still pourrait mettre le cap sur la Bretagne

Will Still pourrait mettre le cap sur la Bretagne

Un sixième club à seulement 33 ans, Will Still commence à afficher un CV bien chargé. L’ancien entraîneur de Lens et de Reims négocierait actuellement avec Lorient pour prendre la suite d’Olivier Pantaloni à la tête des Merlus, selon les informations de RMC Sport. Le coach anglo-belge avait été limogé de Southampton après 16 matchs et 4 petites victoires.

Une nouvelle chance en Ligue 1 ?

Si son aventure rémoise a plutôt été une réussite, avec comme fait d’armes une série de dix-sept matchs sans défaite en Ligue 1 lors de la saison 2022-2023 (un record pour le club champenois), son aventure à Lens n’a pas été un grand cru. Une huitième place qui a empêché les Sang et Or de faire le tour de l’Europe cette saison.…

EM pour SOFOOT.com

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