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Une légende du Real Madrid ne veut pas d'un retour de Mourinho
information fournie par So Foot 13/05/2026 à 16:09

Une légende du Real Madrid ne veut pas d'un retour de Mourinho

Une légende du Real Madrid ne veut pas d'un retour de Mourinho

Une sortie ferme. Alors que le nom de José Mourinho est associé au Real Madrid pour reprendre le poste d’entraîneur la saison prochaine, le principal intéressé avait récemment assuré qu’il n’avait aucun contact avec le club merengue .

Casillas donne son opinion, rien de plus

Pourtant, l’emblématique gardien de but madrilène Iker Casillas s’est montré contre le retour du Special One dans la capitale espagnole, en publiant un message sur son compte X, ce mardi. « Je n’ai aucun problème avec Mourinho. Il me paraît être un grand professionnel. Je ne le veux pas au Real Madrid , a écrit l’ancien international ibérique . Je pense que d’autres entraîneurs seraient mieux qualifiés pour entraîner dans le club de ma vie. Opinion personnelle. Rien de plus. »

CT pour SOFOOT.com

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