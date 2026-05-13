Pep Guardiola s'en prend à la VAR... et à ChatGPT

Pas de quartier pour les matons. « Nous avons perdu les deux finales de FA Cup parce que les arbitres n’ont pas fait leur travail correctement, même la VAR » , a indiqué Pep Guardiola en conférence de presse lorsque les journalistes l’ont interrogé sur l’utilisation de la technologie lors du dernier match des Gunners face à West Ham (0-1).

« Je n’ai jamais vraiment fait confiance à tout ça depuis mon arrivée il y a longtemps » , a-t-il poursuivi. L’entraineur catalan n’en est pas à son coup d’essai pour critiquer des décisions arbitrales défavorables à son équipe.…

TC pour SOFOOT.com