« Autiste léger et con » : les notes de Raymond Domenech sur Yoann Gourcuff

« Autiste léger et con » : les notes de Raymond Domenech sur Yoann Gourcuff

Les mauvaises feuilles du carnet de notes de Raymond Domenech. Le documentaire diffusé par Netflix sur l’affaire Knysna n’aura pas révélé beaucoup d’exclusivités, mais il aura au moins eu le mérite de dévoiler une partie du journal intime de Raymond Domenech lors de la Coupe du monde 2010.

Le dîner de cons selon Raymond

« Gourcuff, mais qu’il est con. Autiste léger d’abord et con ensuite » , peut-on lire à propos de l’ancien meneur de jeu des Girondins de Bordeaux, Yoann Gourcuff. Une manière agréable et distinguée de parler de l’un de ses joueurs.…

TC pour SOFOOT.com