Un acteur de Ted Lasso signe dans un club professionnel aux États-Unis

Un acteur de Ted Lasso signe dans un club professionnel aux États-Unis

Non, ce n’est pas un transfert dans le scénario de la saison 4 de Ted Lasso . Cristo Fernández , l’acteur mexicain de la série américaine dans laquelle il jouait le rôle du footballeur Dani Rojas, avait été aperçu à l’entraînement du club américain du Locomotive d’ El Paso , en mars dernier. L’équipe texane a annoncé la signature du comédien , ce mardi, via un communiqué : « Les rumeurs étaient vraies. Bienvenue à El Paso, Cristo Fernández. »

The rumors were true. Welcome to El Paso, Cristo Fernández. 🚂 El Paso Locomotive FC announced today that it has signed forward Cristo Fernández. Learn more🗞️: https://t.co/810iopg2NN #VamosLocos #VamosElPaso pic.twitter.com/Tfbjjpmfzm…

CT pour SOFOOT.com