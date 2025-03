Will Still ne croit plus à l'Europe

Will Still ne croit plus à l'Europe

Où est le panache ? Le French Flair ? L’audace à la française ?

Will Still ne croit plus à l’Europe. L’entraîneur lensois, battu à Lille ce dimanche (0-1), a admis que Lens n’était plus dans la course aux places européennes. « Si on est honnête, ça fait bien longtemps que j’ai arrêté de parler d’Europe , a-t-il concédé devant la presse. La réalité du club est toujours la même. La seule chose qu’on veut faire, c’est terminer le plus haut possible. » …

UL pour SOFOOT.com