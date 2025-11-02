 Aller au contenu principal
Will Still n’est plus l’entraîneur de Southampton
02/11/2025 à 23:56

Will Still n’est plus l’entraîneur de Southampton

Will Still n’est plus l’entraîneur de Southampton

L’aventure est déjà terminée.

Will Still n’est plus l’entraîneur de Southampton . Parti coacher outre-manche cet été après de beaux passages sur les bancs de Reims puis Lens, le technicien devra patienter avant de se faire adopter par l’Angleterre. Il n’aura en effet tenu que treize journées sur le banc des Saints , qui ont officialisé son départ ce dimanche, au lendemain d’un nouveau revers contre Preston North End (0-2).…

