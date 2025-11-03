Au-delà du terrain, Michael Olise est le boss du vestiaire du Bayern
Le « patron du groupe WhatsApp ».
Transféré au Bayern à l’été 2024, Michael Olise a réalisé une première saison fantastique (20 buts et 22 passes en 55 matchs), récompensée par une trentième place au Ballon d’or et un titre de joueur de l’année à Munich. Une hype qu’il ne compte pas faire redescendre, alors qu’il a repris la saison 2025-2026 sur les chapeaux de roue (7 buts, 6 passes en 14 matchs).…
CDB pour SOFOOT.com
