Le dimanche soir électrique vécu par Marco Asencio lors du derby d'Istanbul
C’est toujours mieux qu’une droite.
Istanbul, ses mosquées, ses klaxons et ses agressions sur le rectangle vert. Samedi soir, Marco Asensio a goûté à tout ça d’un coup, entre frisson, sueur et projectile volant. Recruté cet été par Fenerbahçe, le Baléare pensait vivre un derby chaud. Il est tombé dans un brasier. Coupable sur l’ouverture du score du Beşiktaş après une perte de balle plein axe, le gaucher a d’abord fait souffler les siens… avant de les réveiller, égalisant juste avant la pause d’une frappe chirurgicale.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
