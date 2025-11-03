 Aller au contenu principal
Sakina Karchaoui inaugure un city stade chez elle à Miramas
information fournie par So Foot 03/11/2025 à 11:24

Sakina Karchaoui inaugure un city stade chez elle à Miramas

Sakina Karchaoui inaugure un city stade chez elle à Miramas

Dans un dimanche brumeux du sud de la France, à 14h30 tapantes, Miramas s’est offert un petit moment d’émotion : l’inauguration du city-stade Sakina Karchaoui. À la Maille II, les gamins du quartier se sont rassemblés en nombre, histoire de taper le ballon là où tout a commencé pour la capitaine parisienne.

Le retour de l’enfant du quartier

Formée ici même, repérée entre deux passes sur le bitume, Sakina Karchaoui est revenue là où son histoire s’est écrite . À ses côtés, Samir Touri, l’éducateur qui l’a vue grandir et qui, le premier, avait pressenti son potentiel. Il n’aurait pourtant jamais imaginé que la petite fille qui tapait le ballon après l’école irait si loin. « Très peu parviennent à persévérer dans les moments de doute, surtout quand on quitte sa famille à 12 ans. Mais elle, elle a surmonté tous les obstacles » , confie-t-il dans les colonnes de La Marseillaise , ému.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
