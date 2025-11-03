La lanterne rouge d’Eredivisie colle huit buts pour se relancer

Quoi de mieux pour relancer une saison ?

Ce dimanche, la lanterne rouge du championnat d’Eredivisie, Heracles Almelo, accueillait Zwolle sur sa pelouse. Avec trente buts encaissé en dix matchs dont une humiliation à domicile sur le score de 7-0 le 19 octobre dernier contre Feyenoord, l’équipe de Jeff Reine Adélaide (blessé), a profité la 11 e journée pour enregistré sa deuxième victoire de la saison, en étrillant Zwolle sur sa pelouse sur le score de 8-2. Un carton à la valeur de trois points et de belles scènes de liesses à la fin de la rencontre. …

KM pour SOFOOT.com