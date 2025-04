Will Still : « Je ne peux pas mettre le ballon au fond »

Dépité, le Will.

Au micro de DAZN après la déroute de Lens face à Reims ce vendredi soir (0-2), Will Still a évoqué le manque d’efficacité criant de son équipe, qui a buté à 14 reprises sur le grand Yehvann Diouf : « À l’image de notre saison, on perd deux joueurs importants en première mi-temps, notre autre piston est blessé donc on est obligé de remanier notre schéma. On a frappé 37 fois au but (14 cadrés)… Normalement, avec un XG (expected goals) de plus de 3, tu mets 5 buts, a pointé l’entraîneur du RCL. Je veux bien prendre beaucoup de responsabilités mais je ne peux pas mettre le ballon au fond. On doit être grand, on droit rester solidaire, mais on ne peut pas se permettre de rater autant d’occasions sur un même match, ce n’est pas possible. » …

TM pour SOFOOT.com