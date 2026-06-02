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Will Still de retour en France ?
information fournie par So Foot 02/06/2026 à 22:28

Will Still de retour en France ?

Will Still de retour en France ?

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Libre de tout contrat depuis novembre et son éviction de Southampton, Will Still pourrait retrouver les pelouses françaises cet été du côté d’Auxerre selon RMC Sport .

Des détails à régler

Depuis l’éviction de Christophe Pélissier à l’issue de l’exercice 2025-2026, le club icaunais lui cherche activement un remplaçant malgré les tentatives de Baptiste Malherbe de le conserver à tout prix. Le board auxerrois aurait donc jeté son dévolu sur Will Still, l’ancien technicien de Reims puis de Lens. Selon RMC Sport l e dossier avance sur une bonne voie entre les protagonistes même si tout n’est pas encore bouclé .…

LB pour SOFOOT.com

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