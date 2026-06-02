Le but d'Eder en finale de l'Euro 2016 finalement non-valable ?

Retour vers le passé. Dans un entretien accordé à Ouest France , Didier Deschamps s’est épanché sur la fin de son idylle avec les Bleus qui se rapproche inéluctablement. Mais également sur ses souvenirs en tant que sélectionneur de l’équipe de France depuis 12 ans et notamment le but d’Éder lors de la finale de l’Euro 2016 perdue face au Portugal (0-1).

Une faute au départ de l’action ?

Interrogé sur les regrets entourant les finales de l’Euro 2016 et du Mondial 2022 , le tacticien français a assuré que les deux défaites étaient tout aussi douloureuse l’une que l’autre mais que la finale de 2022 restait une expérience amère : « Avec le recul, les deux finales sont douloureuses car elles basculent du mauvais côté pour pas grand-chose (…) Si je dois en distinguer une, je dirais 2022, car c’est une occasion ratée à l’échelle mondiale. ». Le sélectionneur tricolore y est toutefois allé de sa confidence à propos de la finale de l’Euro 2016 : « J’ai même appris lors d’une réunion FIFA que le but du Portugal aurait été refusé s’il y avait eu la VAR, pour une faute au départ de l’action. » …

LB pour SOFOOT.com