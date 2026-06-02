Lorient dans le viseur de la justice

Le foot des magouilles. Laurent Abergel et Olivier Pantaloni, qui a quitté Lorient à la fin de la saison, seraient dans le viseur de la justice, plus précisément leurs contrats selon Mediapart . Selon le media web, l e parquet de Marseille s’intéresserait à leur situation contractuelle dans le cadre dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte en 2024, aux liens entre plusieurs agents de joueurs et des clubs de Ligue 1.

Des dirigeants lorientais auditionnés

Plus que les personnes d’Abergel et de Pantaloni, ce sont surtout les acteurs liés à la signature de leurs contrats respectifs qui intéressent la justice . Les deux lorientais sont représentés Andria Nativi, agent de joueurs à la tête depuis 2021 de sa société, N.Agency. Mais selon Mediapart, c’est l’intervention de Christophe d’Amico dans ces signatures qui intéressent le service central des courses et jeux et de l’Office national antifraude. D’Amico serait visé pour le chef d’exercice illégal de la profession d’agent sportif dans cette affaire car il ne possède pas la licence d’agent de la FFF et ne peut donc pas agir en cette qualité sur le territoire français. Placé en garde à vue, d’Amico a indiqué à Mediapart avoir aidé bénévolement Andria Nativi et accuse le club lorientais. Selon le média français, certains dirigeants lorientais ont été auditionné en garde à vue sur ce sujet afin d’examiner une potentielle complicité du club dans cette affaire.…

LB pour SOFOOT.com