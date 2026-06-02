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Le pays de Galles et le Ghana se séparent bons amis
information fournie par So Foot 02/06/2026 à 22:49

Le pays de Galles et le Ghana se séparent bons amis

Le pays de Galles et le Ghana se séparent bons amis

Pays de Galles 1-1 Ghana

Buts : Koumas (90 e +3) pour les Dragons // Yirenkyi (66 e ) pour les Black Stars

Le sens du timing. Non-qualifié pour la CAN 2025 et restant sur une série de cinq défaites consécutives, le Ghana et son nouveau sélectionneur Carlos Queiroz jouaient bien plus qu’un simple match amical face au pays de Galles. Mais après avoir mené au score ils ont finalement concédé l’égalisation dans le temps additionnel (1-1).…

LB pour SOFOOT.com

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