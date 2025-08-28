Wilfried Singo met les voiles
La Ligue 1 perd une de ses plus belles paires crampons.
C’est officiel, Wilfried Singo quitte l’AS Monaco pour s’engager avec Galatasaray jusqu’en 2030 . Dans son communiqué, le club turc fait preuve d’une transparence remarquable et indique avoir déboursé précisément 30 769 230,77 euros pour le défenseur central de 24 ans. Sur les réseaux sociaux, le champion de Turquie en a profité pour annoncer sa nouvelle recrue avec une petite parodie de The Office. On apprécie toujours les réfs de bon goût.…
ARM pour SOFOOT.com
