 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Franck Haise et Nice : tout ça pour ça ?
information fournie par So Foot 29/12/2025 à 01:24

Franck Haise et Nice : tout ça pour ça ?

Franck Haise et Nice : tout ça pour ça ?

Alors qu'il avait lui-même annoncé son possible départ, puis son maintien sur le banc des Aiglons, Franck Haise quitte Nice au terme d'un sale automne. Il est remplacé par Claude Puel : le choix de l'ancienneté pourra-t-il remettre un peu de stabilité sur la Côte d'Azur ?

Noël est l’occasion de faire le point. Celles et ceux qui ont trop tiré sur la corde tombent malades. Celles et ceux qui ont un petit coup de mou en profitent pour se reposer. Celles et ceux qui ont besoin de conseils font appel à leur entourage. Chez Franck Haise, lire dans le jus des dindes aux marrons a éclairci l’avenir. L’entraîneur de 54 ans ne sera pas à la plaine du Var pour la reprise de l’entraînement des Niçois ce lundi. Il ne sera plus sur le banc niçois tout court. Claude Puel sera à sa place jusqu’à la fin de la saison. L’ancien entraîneur de Lens peut souffler : son automne effroyable est terminé. L’hiver de Claude Puel commence, et il s’annonce gratiné.

Comment Haisez-vous ?

Arrivé en juillet 2024 dans le Sud, Franck Haise quitte l’OGC Nice d’un commun accord avec ses dirigeants, annonce L’Équipe , mais avec une grosse fatigue accumulée. Après un début de saison galère – marqué par les blessures de certains cadres et une élimination en tour préliminaire de C1 – pour ses débuts au Gym, ses joueurs avaient redressé la barre en championnat pour terminer au pied du podium à l’issue de l’exercice 2024-2025. En septembre – et ça a mal vieilli –, Franck Haise avait prolongé jusqu’en 2029. La chute aura été brutale à compter de fin octobre : neuf défaites d’affilée, un zéro pointé en coupe d’Europe, un « impressionnant » record de matchs sans victoire et l’affirmation que Nice jouait « le maintien » . La triste spirale s’est muée en calvaire total après une énième défaite à Lorient, début décembre, avec Terem Moffi et Jérémie Boga se retrouvant molestés par des supporters. Les deux joueurs avaient porté plainte et ne devraient plus porter le maillot niçois.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Hugo Lloris essaierait-il de nous faire passer un message ?
    Hugo Lloris essaierait-il de nous faire passer un message ?
    information fournie par So Foot 29.12.2025 00:44 

    Mystère, ou anniversaire ? Deux jours après avoir fêté ses 39 piges, Hugo Lloris a joué à l’énigme sur son profil X, anciennement Twitter – son seul réseau social actif. Le gardien aux 145 sélections a posé une photo de lui époque lyonnaise, chose qu’il n’a jamais ... Lire la suite

  • «Les arbitres n*** le match» : Traoré n'est pas tendre avec les officiels de la CAN
    «Les arbitres n*** le match» : Traoré n'est pas tendre avec les officiels de la CAN
    information fournie par So Foot 28.12.2025 23:46 

    Les footballeurs, les arbitres et le verbe « niquer », une belle comédie de boulevard à voir en 2026. Après la jolie phrase d’Ousmane Dembélé, époque Barcelone, Bertrand Traoré a dépoussiéré ce verbe transitif du premier groupe pour s’en prendre Daniel Laria, l’officiel ... Lire la suite

  • La Côte d'Ivoire et le Cameroun se télescopent
    La Côte d'Ivoire et le Cameroun se télescopent
    information fournie par So Foot 28.12.2025 23:03 

    Côte d’Ivoire 1-1 Cameroun Buts : A. Diallo (51 e ) pour les Éléphants // Tchamadeu (56 e ) pour les Lions indomptables Le choc du groupe F de la Coupe d’Afrique des nations n’a pas offert de vainqueur : la Côte d’Ivoire et le Cameroun partagent les points (1-1) ... Lire la suite

  • L'Inter termine 2025 en leader de Serie A
    L'Inter termine 2025 en leader de Serie A
    information fournie par So Foot 28.12.2025 22:38 

    Atalanta 0-1 Inter But : Martínez (65 e ) Il n’y a rien de mieux pour finir l’année.… UL pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank