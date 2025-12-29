Franck Haise et Nice : tout ça pour ça ?

Alors qu'il avait lui-même annoncé son possible départ, puis son maintien sur le banc des Aiglons, Franck Haise quitte Nice au terme d'un sale automne. Il est remplacé par Claude Puel : le choix de l'ancienneté pourra-t-il remettre un peu de stabilité sur la Côte d'Azur ?

Noël est l’occasion de faire le point. Celles et ceux qui ont trop tiré sur la corde tombent malades. Celles et ceux qui ont un petit coup de mou en profitent pour se reposer. Celles et ceux qui ont besoin de conseils font appel à leur entourage. Chez Franck Haise, lire dans le jus des dindes aux marrons a éclairci l’avenir. L’entraîneur de 54 ans ne sera pas à la plaine du Var pour la reprise de l’entraînement des Niçois ce lundi. Il ne sera plus sur le banc niçois tout court. Claude Puel sera à sa place jusqu’à la fin de la saison. L’ancien entraîneur de Lens peut souffler : son automne effroyable est terminé. L’hiver de Claude Puel commence, et il s’annonce gratiné.

Comment Haisez-vous ?

Arrivé en juillet 2024 dans le Sud, Franck Haise quitte l’OGC Nice d’un commun accord avec ses dirigeants, annonce L’Équipe , mais avec une grosse fatigue accumulée. Après un début de saison galère – marqué par les blessures de certains cadres et une élimination en tour préliminaire de C1 – pour ses débuts au Gym, ses joueurs avaient redressé la barre en championnat pour terminer au pied du podium à l’issue de l’exercice 2024-2025. En septembre – et ça a mal vieilli –, Franck Haise avait prolongé jusqu’en 2029. La chute aura été brutale à compter de fin octobre : neuf défaites d’affilée, un zéro pointé en coupe d’Europe, un « impressionnant » record de matchs sans victoire et l’affirmation que Nice jouait « le maintien » . La triste spirale s’est muée en calvaire total après une énième défaite à Lorient, début décembre, avec Terem Moffi et Jérémie Boga se retrouvant molestés par des supporters. Les deux joueurs avaient porté plainte et ne devraient plus porter le maillot niçois.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com