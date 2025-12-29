 Aller au contenu principal
Hugo Lloris essaierait-il de nous faire passer un message ?
information fournie par So Foot 29/12/2025 à 00:44

Mystère, ou anniversaire ?

Deux jours après avoir fêté ses 39 piges, Hugo Lloris a joué à l’énigme sur son profil X, anciennement Twitter – son seul réseau social actif. Le gardien aux 145 sélections a posé une photo de lui époque lyonnaise, chose qu’il n’a jamais faite depuis son arrivée à Los Angeles à l’hiver 2023. Alors, enflammons-nous : l’ancien capitaine de l’équipe de France annonce-t-il sa retraite ? Préfigure-t-il la fin de son aventure américaine ? Le LAFC reprend la compétition début février, et il a lui-même prolongé au début du mois. Ou alors est-ce un retour à l’OL qui se profile ? Kiffe-t-il tout simplement les arrêts de Dominik Greif et Rémy Descamps ? Souhaite-t-il s’engager sur la liste de Jean-Michel Aulas aux municipales ?…

UL pour SOFOOT.com

