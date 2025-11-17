Wilfrid Mbappé chante du Barry White

Ce n’est pas la Star Academy, mais le niveau est là.

Tout vêtu de noir, béquille dans la main gauche, Wilfrid Mbappé, même blessé, a tenu à être présent lors du concert caritatif de l’association Premiers de Cordée. Dans une vidéo partagée sur X, le papa apparaît sur scène en reprenant le très célèbre You’re the First, the Last, My Everything de l’éternel Barry White, montrant que le blues n’avait aucun secret pour lui.…

SF pour SOFOOT.com