À quoi joue l’OM avec ses minots ?

Robinio Vaz et Darryl Bakola ont eu un rôle à jouer dans la première partie de saison marseillaise, mais leurs situations contractuelles respectives pourraient pousser l’OM à vendre ses minots en cas de belles offres.

Le ciel semblait sans nuages au-dessus de la maison olympienne avant l’ouverture du mercato hivernal. Malgré les nombreuses défections des jeunes pousses marseillaises dans son histoire – Mathieu Flamini, Bilal Boutobba, Isaac Lihadji ou encore Enzo Sternal pour citer les cas les plus célèbres –, les minots phocéens sont de plus en plus nombreux à pousser les portes de l’équipe première. Avec Robinio Vaz, débarqué en provenance de Sochaux à l’été 2024 pour renforcer la réserve avant de se faire une place en A sous les ordres de Roberto De Zerbi, et Darryl Bakola, vainqueur de la Gambardella avec l’OM en 2024 et issu du centre de formation marseillais, l’avenir semblait assuré. Tout pourrait changer dès ce mois de janvier et un (mauvais ?) signal pourrait être envoyé dès dimanche à Nantes.

Le précédent Boubacar Kamara

Le départ libre de Boubacar Kamara pour Aston Villa à l’été 2022 a profondément marqué les dirigeants olympiens. Depuis la prise de poste de Pablo Longoria en février 2021, rares sont les joueurs marseillais à avoir eu une fin d’aventure tranquille avec l’OM. Alors qu’il ne restait qu’un an de contrat à Kamara, le club avait tenté de le vendre par tous les moyens l’été précédent. Le credo olympien est simple : un joueur qui ne veut pas prolonger et qui souhaite partir libre sera écarté du club. Chancel Mbemba en a notamment fait les frais lors de la saison 2024-2025, lors de laquelle il n’a pas disputé la moindre minute sous la tunique immaculée lors de sa dernière année de contrat, alors qu’il avait été l’un des artisans du parcours européen marseillais la saison précédente. Robinio Vaz et Darryl Bakola ne feront pas exception.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com