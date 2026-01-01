 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

À quoi joue l’OM avec ses minots ?
information fournie par So Foot 01/01/2026 à 23:42

À quoi joue l’OM avec ses minots ?

À quoi joue l’OM avec ses minots ?

Robinio Vaz et Darryl Bakola ont eu un rôle à jouer dans la première partie de saison marseillaise, mais leurs situations contractuelles respectives pourraient pousser l’OM à vendre ses minots en cas de belles offres.

Le ciel semblait sans nuages au-dessus de la maison olympienne avant l’ouverture du mercato hivernal. Malgré les nombreuses défections des jeunes pousses marseillaises dans son histoire – Mathieu Flamini, Bilal Boutobba, Isaac Lihadji ou encore Enzo Sternal pour citer les cas les plus célèbres –, les minots phocéens sont de plus en plus nombreux à pousser les portes de l’équipe première. Avec Robinio Vaz, débarqué en provenance de Sochaux à l’été 2024 pour renforcer la réserve avant de se faire une place en A sous les ordres de Roberto De Zerbi, et Darryl Bakola, vainqueur de la Gambardella avec l’OM en 2024 et issu du centre de formation marseillais, l’avenir semblait assuré. Tout pourrait changer dès ce mois de janvier et un (mauvais ?) signal pourrait être envoyé dès dimanche à Nantes.

Le précédent Boubacar Kamara

Le départ libre de Boubacar Kamara pour Aston Villa à l’été 2022 a profondément marqué les dirigeants olympiens. Depuis la prise de poste de Pablo Longoria en février 2021, rares sont les joueurs marseillais à avoir eu une fin d’aventure tranquille avec l’OM. Alors qu’il ne restait qu’un an de contrat à Kamara, le club avait tenté de le vendre par tous les moyens l’été précédent. Le credo olympien est simple : un joueur qui ne veut pas prolonger et qui souhaite partir libre sera écarté du club. Chancel Mbemba en a notamment fait les frais lors de la saison 2024-2025, lors de laquelle il n’a pas disputé la moindre minute sous la tunique immaculée lors de sa dernière année de contrat, alors qu’il avait été l’un des artisans du parcours européen marseillais la saison précédente. Robinio Vaz et Darryl Bakola ne feront pas exception.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le gardien de Sunderland Robin Roefs (à gauche) dégage une frappe de la tête de Josko Gvardiol (au centre) lors du match de Premier League contre Manchester City le 1er janvier 2026 à Sunderland ( AFP / ANDY BUCHANAN )
    Angleterre: Manchester City et Liverpool gâchent
    information fournie par AFP 01.01.2026 23:22 

    Le leader Arsenal a passé une belle soirée devant sa télé, jeudi: son dauphin Manchester City a perdu de l'élan et du terrain, à Sunderland (0-0), et le champion en titre Liverpool aussi, chez lui contre Leeds (0-0). Il n'y a eu aucun but marqué au Stadium of Light, ... Lire la suite

  • Muet à Sunderland, Manchester City perd des plumes dans la course au titre
    Muet à Sunderland, Manchester City perd des plumes dans la course au titre
    information fournie par So Foot 01.01.2026 22:57 

    Sunderland 0-0 Manchester City Mais comment les filets n’ont-ils pas tremblé ? Au terme d’un très joli match, marqué par des occasions particulièrement franches de part et d’autre, Manchester City et Sunderland n’ont pas pu se départager (0-0) . Les Citizens perdent ... Lire la suite

  • Tottenham et Brentford s'ennuient ensemble
    Tottenham et Brentford s'ennuient ensemble
    information fournie par So Foot 01.01.2026 22:54 

    Brentford 0-0 Tottenham L’année démarre sur les chapeaux de roue (non). Dans une rencontre qui aura eu toutes les peines du monde à s’emballer, Tottenham et Brentford se quittent bons amis (0-0) , sans vraiment avoir diverti leurs supporters respectifs. Un constat ... Lire la suite

  • Nice officialise l’arrivée d’Elye Wahi
    Nice officialise l’arrivée d’Elye Wahi
    information fournie par So Foot 01.01.2026 22:06 

    La meilleure manière de démarrer l’année ? Comme attendu, l’OGC Nice a annoncé ce jeudi l’arrivée d’Elye Wahi sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison depuis l’Eintracht Francfort. À la recherche de renforts en attaque, les Aiglons n’auront donc mis ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank