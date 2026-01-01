 Aller au contenu principal
Tottenham et Brentford s'ennuient ensemble
information fournie par So Foot 01/01/2026 à 22:54

Brentford 0-0 Tottenham

L’année démarre sur les chapeaux de roue (non).

Dans une rencontre qui aura eu toutes les peines du monde à s’emballer, Tottenham et Brentford se quittent bons amis (0-0) , sans vraiment avoir diverti leurs supporters respectifs. Un constat qui aurait pu être totalement différent si Kevin Schade n’avait pas été en position illicite au moment d’ouvrir le score pour les locaux après seulement quelques minutes de jeu. Mais malgré la frustration de l’ailier allemand, plus rien ne viendra débloquer la situation.…

TB pour SOFOOT.com

