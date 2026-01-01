Muet à Sunderland, Manchester City perd des plumes dans la course au titre
Sunderland 0-0 Manchester City
Mais comment les filets n’ont-ils pas tremblé ?
Au terme d’un très joli match, marqué par des occasions particulièrement franches de part et d’autre, Manchester City et Sunderland n’ont pas pu se départager (0-0) . Les Citizens perdent deux points dans la course au titre et laissent Arsenal prendre quatre longueurs d’avance .…
TB pour SOFOOT.com
