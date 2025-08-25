Weston McKennie victime d’insultes racistes en marge de la rencontre face à Parme

À l’issue de la victoire 2-0 de la Juventus face à Parme ce dimanche, des insultes racistes ont été proférées par des supporters parmesans à l’encontre du milieu de terrain Weston McKennie , rapporte la Gazzetta dello Sport . Rentré à la 89 e minute de jeu, l’Américain était resté sur la pelouse après la rencontre pour un décrassage avec quelques-uns de ses coéquipiers remplaçants lorsqu’il a été la cible d’insultes de la part du parcage visiteur.…

ARM pour SOFOOT.com