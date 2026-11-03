West Ham se sépare de Nuno Espírito Santo

Le climat de Londres ne sourit décidément pas à Nuno Espírito Santo. Après avoir été limogé de Tottenham en 2021 après 17 petits matchs à la tête des Spurs , Nuno Espírito Santo a vu son aventure avec les Hammers de West Ham être stoppée net ce mardi.

L’ancien entraîneur de Wolverhampton paie le début de saison moyen du club, actuellement huitième de Championship malgré l’objectif initial de West Ham de retrouver directement l’élite du football britannique. Ironique de se dire que la relégation des Hammers la saison passée n’aura pas eu raison du coach portugais, qui aura finalement pris la porte après un revers face à West Bromwich (1-3) au terme d’un anecdotique match d’octobre. …

MB pour SOFOOT.com