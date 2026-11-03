Le FC Andorra et son président Gerard Piqué réagissent au décès de Jesús de Miguel

À la suite du tragique décès du joueur de Tenerife Jesús de Miguel, survenu après un terrible choc avec le gardien du FC Andorra Jesús Owono , le club de la Principauté, logiquement très affecté par ce drame, a tenu à prendre la parole sur ses réseaux sociaux. « Il n’y a pas de mots pour exprimer la tristesse face à une telle perte. Au nom du FC Andorra, nous tenons à adresser nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux coéquipiers de Jesús de Miguel, ainsi qu’à toute la famille du CD Tenerife. Nous sommes à vos côtés dans ces moments si difficiles. Repose en paix, Jesús. »

De son côté, Le président et propriétaire Gerard Piqué a lui aussi apporté son soutien, en répondant directement au communiqué du club des Canaries : « Je le regrette de tout mon cœur. Repose en paix, Jesús. » …

AP pour SOFOOT.com