La Coupe d’Asie reportée en raison du conflit au Moyen-Orient
Le Qatar garde sa couronne un an de plus. Alors que devait se tenir dans quelques semaines la Coupe d’Asie , du 7 janvier au 5 février 2027, en Arabie Saoudite, celle-ci a été reportée d’un an , en raison du conflit au Moyen-Orient . C’est ce qu’annonce ce mardi matin la Confédération asiatique de football (AFC).
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