Un nouvelle agression d'arbitre dans le foot amateur

Un nouveau cas de violence dans le foot amateur a été recensé ce week-end. Cette fois-ci, c’est la rencontre entre le FC Le Bourget et l’Union Montreuil FC qui a dégénéré . Selon des informations du Parisien , deux joueurs du Bourget, alors menés 4-0 à la 80 e , auraient contesté la décision de l’arbitre d’arrêter le match, de 4e division de district de Seine-Saint-Denis (le plus bas échelon). Ils auraient ensuite proféré des insultes racistes et l’auraient frappé à la tempe selon certains témoins.

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LP pour SOFOOT.com