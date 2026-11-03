La fédération espagnole suspend tous les matchs prévus ce mardi 3 novembre

Après l’annonce du décès de Jesús de Miguel, survenu ce mardi matin après un choc avec le gardien du Andorre FC, lundi après-midi, le monde du football est en deuil . En signe de « respect et de solidarité » , la fédération espagnole de football (RFEF) a décidé d’annuler tous les matchs domestiques de ce mardi 3 novembre. Étaient concernés le premier tour de la Coupe du Roi et le troisième tour de la Coupe de la Reine. La RFEF indique également que la présentation du match des U21 contre le Japon est suspendue.

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LP pour SOFOOT.com