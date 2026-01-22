West Ham attire une recrue vénézuélienne
Ah, Lamadrid ! Ce jeudi, West Ham a officialisé une nouvelle recrue : l’ailier vénézuélien Keiber Lamadrid rejoint le club londonien sous la forme d’un prêt .
Âgé de 22 ans, le joueur arrive en provenance du vainqueur de la Supercoupe du Venezuela, le Deportivo La Guaira. Il est prêté aux Hammers jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat à l’issue de celle-ci.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
