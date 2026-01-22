 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Habib Beye veut garder Jérémy Jacquet, mais...
information fournie par So Foot 22/01/2026 à 19:22

Habib Beye veut garder Jérémy Jacquet, mais...

Habib Beye veut garder Jérémy Jacquet, mais...

Le Stade rennais pourra, ou saura-t-il résister ? Attaqué sur Jérémy Jacquet lors de ce mercato hivernal, notamment par Chelsea, le club breton a vu son entraîneur monter au créneau en conférence de presse . « Le marché, ce n’est pas moi qui le contrôle. Il y a une réalité économique, et je n’aurai pas toujours mon mot à dire , a ainsi commencé Habib Beye. Ce que j’ai dit, c’est que quand on est une équipe comme Rennes et qu’on a des ambitions élevées, on veut garder ses meilleurs éléments pour avoir l’équipe la plus forte possible en tant que coach : Jérémy fait partie de ces joueurs-là… »

Et le technicien de continuer, à propos du défenseur récemment prolongé : « Je suis cash là-dessus, je suis clair. Ce que je vous dis ici, je le dis à mes dirigeants. Mais en n’étant pas dans une logique de coup de pression du tout, c’est un échange. On a été très très clair par rapport à la situation de Jérémy, lui est stable et c’est ça le plus important pour nous. Je suis bluffé de voir le calme avec lequel il gère cette situation, j’ai senti un garçon très focus sur ce qu’il vit actuellement. Après, il reste quelques jours sur ce mercato et il peut se passer plein de choses. » Comme une proposition qui dépasse les cent millions ?…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Manchester United annonce le départ d'un cadre
    Manchester United annonce le départ d'un cadre
    information fournie par So Foot 22.01.2026 18:34 

    Toutes les bonnes choses ont une fin. C’est désormais officiel : Casemiro quittera Manchester United à l’issue de la saison, à la fin de son contrat. Arrivé à l’été 2022 en provenance du Real Madrid, le milieu brésilien laissera derrière lui quatre saisons pleines ... Lire la suite

  • Alisha Lehmann signe son retour en Angleterre
    Alisha Lehmann signe son retour en Angleterre
    information fournie par So Foot 22.01.2026 18:30 

    Lehmann en Angleterre, ça rappelle quelques souvenirs. Sauf qu’il s’agit cette fois d’Alisha, qui vient de fêter ses 27 ans et qui a officiellement débarqué à Leicester, comme l’a annoncé le club ce jeudi. Après un an et demi passé en Italie, entre la Juventus ... Lire la suite

  • Pourquoi le match Auxerre-PSG va se jouer à un horaire inhabituel
    Pourquoi le match Auxerre-PSG va se jouer à un horaire inhabituel
    information fournie par So Foot 22.01.2026 18:20 

    Un sérieux concurrent au multiplex Ligue 2. Ce vendredi soir, la 19 e journée du championnat va s’ouvrir avec un match entre Auxerre et le PSG qui sera diffusé à un horaire inhabituel. La rencontre débutera exceptionnellement à 20 heures plutôt qu’à 20h45 (ou 21 ... Lire la suite

  • Chine: les baigneurs bravent les eaux glaciales à Pékin
    Chine: les baigneurs bravent les eaux glaciales à Pékin
    information fournie par AFP Video 22.01.2026 18:04 

    Au centre de la capitale chinoise, des Pékinois s’offraient mardi une baignade dans le lac Houhai, tandis qu’à proximité d’autres faisaient du patin à glace.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank