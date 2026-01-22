Habib Beye veut garder Jérémy Jacquet, mais...

Le Stade rennais pourra, ou saura-t-il résister ? Attaqué sur Jérémy Jacquet lors de ce mercato hivernal, notamment par Chelsea, le club breton a vu son entraîneur monter au créneau en conférence de presse . « Le marché, ce n’est pas moi qui le contrôle. Il y a une réalité économique, et je n’aurai pas toujours mon mot à dire , a ainsi commencé Habib Beye. Ce que j’ai dit, c’est que quand on est une équipe comme Rennes et qu’on a des ambitions élevées, on veut garder ses meilleurs éléments pour avoir l’équipe la plus forte possible en tant que coach : Jérémy fait partie de ces joueurs-là… »

Et le technicien de continuer, à propos du défenseur récemment prolongé : « Je suis cash là-dessus, je suis clair. Ce que je vous dis ici, je le dis à mes dirigeants. Mais en n’étant pas dans une logique de coup de pression du tout, c’est un échange. On a été très très clair par rapport à la situation de Jérémy, lui est stable et c’est ça le plus important pour nous. Je suis bluffé de voir le calme avec lequel il gère cette situation, j’ai senti un garçon très focus sur ce qu’il vit actuellement. Après, il reste quelques jours sur ce mercato et il peut se passer plein de choses. » Comme une proposition qui dépasse les cent millions ?…

FC pour SOFOOT.com