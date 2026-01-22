Alisha Lehmann signe son retour en Angleterre

Lehmann en Angleterre, ça rappelle quelques souvenirs. Sauf qu’il s’agit cette fois d’Alisha, qui vient de fêter ses 27 ans et qui a officiellement débarqué à Leicester, comme l’a annoncé le club ce jeudi.

Après un an et demi passé en Italie, entre la Juventus et Côme, Lehmann retrouve la Women’s Super League . Si elle n’était plus titulaire en Serie A ces derniers temps, la Suissesse a toutefois démontré par le passé qu’elle pouvait s’imposer au plus haut niveau du football anglais.…

JE pour SOFOOT.com