Alisha Lehmann signe son retour en Angleterre
Lehmann en Angleterre, ça rappelle quelques souvenirs. Sauf qu’il s’agit cette fois d’Alisha, qui vient de fêter ses 27 ans et qui a officiellement débarqué à Leicester, comme l’a annoncé le club ce jeudi.
Après un an et demi passé en Italie, entre la Juventus et Côme, Lehmann retrouve la Women’s Super League . Si elle n’était plus titulaire en Serie A ces derniers temps, la Suissesse a toutefois démontré par le passé qu’elle pouvait s’imposer au plus haut niveau du football anglais.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
