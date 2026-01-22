 Aller au contenu principal
Deux absents de plus au PSG
22/01/2026

Lee Kang-in, Joao Neves, Quentin Ndjantou, Matveï Safonov… Vous en voulez encore ? Alors, d’accord : à tous ces blessés qui occupent l’infirmerie du Paris Saint-Germain, deux nouveaux joueurs se sont ajoutés. Il s’agit de Nuno Mendes, mais aussi de Fabian Ruiz .

Ce petit monde ne sera pas de la partie à Auxerre , lors de la dix-neuvième journée de Ligue 1. Le latéral gauche portugais, pas vraiment victime de pépin physique, pourra souffler. De son côté, le milieu espagnol a été touché lors de la défaite contre le Sporting Lisbonne à l’occasion de la septième journée de Ligue des champions et doit rester aux soins. Place aux jeunes encore plus jeunes !…

