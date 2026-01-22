Manchester United annonce le départ d'un cadre

Toutes les bonnes choses ont une fin. C’est désormais officiel : Casemiro quittera Manchester United à l’issue de la saison, à la fin de son contrat.

Arrivé à l’été 2022 en provenance du Real Madrid, le milieu brésilien laissera derrière lui quatre saisons pleines à Old Trafford, 146 matchs disputés et 21 buts inscrits, en attendant la suite.…

MH pour SOFOOT.com