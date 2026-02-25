West Brom vire son coach après 44 jours
Court, mais pas autant que les fiançailles de Derrickson Quirós. Après 44 jours, neuf matchs, aucune victoire et quatre nuls, l’entraîneur de West Bromwich Albion, Eric Ramsay, est licencié. Arrivé dans le nord de Birmingham le 11 janvier dernier, Ramsay, qui n’a rien a voir avec le chef Gordon, remplaçait Ryan Mason. En 14 mois, quatre coachs sont passés sur le banc de West Brom . Peut-être que Rennes est un exemple pour eux.
EA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer