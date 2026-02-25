Quand l’agent de Florian Wirtz faisait le forcing pour un transfert au Real Madrid

Le Real Madrid est peut-être passé à côté de Wirtz, enfin pour l’instant. L’agent du crack allemand, Volker Struth, a déclaré à Bild qu’il espérait toujours que le joueur signe un jour au Real Madrid .

Il explique que cet été, lorsque Xabi Alonso a rejoint la Casa Blanca , il a appelé l’entraîneur espagnol pour le supplier de recruter Wirtz. « Tu dois emmener le jeune de Leverkusen avec toi au Real », a-t-il demandé avant d’envoyer un message au président du Real, Florentino Pérez : « Cher Florentino, je te l’ai déjà dit à plusieurs reprises : j’ai ici un joueur que je recommande vivement. Florian Wirtz rend toutes les équipes du monde meilleures. » …

EA pour SOFOOT.com