Le PSG écrabouille Helsinki en Youth League

PSG 6-1 Helsinki

Buts : Ayari (6 e , 17 e ), Mounguengue (27 e ), Jangeal (55 e ), Idder (84 e ), Khafi (88 e ) pour le PSG // Berisha (64 e ) pour le HJK

Les jeunes, c’est fait. En attendant les grands du PSG ce mercredi soir en Ligue des champions face à l’AS Monaco, ce sont les Titis qui se sont démarqués en Youth League face aux U19 d’Helsinki , qui avaient précédemment sorti Manchester City. Avec le privilège de jouer devant leurs ultras , les joueurs de Thomas Leyssales ont réduit leurs adversaires en vispipuuro (6-1).…

SW pour SOFOOT.com