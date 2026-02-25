Ligue des champions : les infos sur le tirage au sort et les potentiels huitièmes de finale

Ligue des champions : les infos sur le tirage au sort et les potentiels huitièmes de finale

Le moment des petites boules approche. Alors que la moitié des barrages ont offert leur verdict ce mardi soir, le tableau final de cette Ligue des champions cuvée 2026 commence à ressembler à quelque chose. Le tirage au sort sera effectué vendredi à 12 heures , une fois connue l’identité des derniers barragistes qualifiés. Avec la nouvelle formule, nul tirage au sort intégral : tout se joue au niveau des paires . Concentrez-vous, c’est une petite usine à gaz comme l’UEFA sait les faire.

Concrètement, les clubs directement qualifiés en huitièmes à l’issue de la phase de ligue forment quatre paires de têtes de série (paire des clubs classés 1 et 2, paire 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8). À chaque paire est associée un vainqueur de barrage . À l’issue du tirage, les clubs de chaque paire seront envoyés de part et d’autre du tableau . Ainsi, les équipes classées 3 e et 4 e ne pourront par exemple pas se rencontrer avant une éventuelle finale.…

CMF pour SOFOOT.com