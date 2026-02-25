Pas de fan zones pour le Mondial aux États-Unis ?

Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille, paraît-il. Les organisateurs du Mondial 2026 confirment. En plus de la situation pour le moins tendue au Mexique ou de l’incertitude autour de la tenue des matchs à Boston, voilà que les onze villes hôtes états-uniennes menacent d’annuler les fan zones pour les supporters , faute d’avoir reçu une aide fédérale de 625 millions de dollars.

Cette subvention leur avait été promise il y a plusieurs mois par Donald Trump , dans le cadre du « One Big Beautiful Bill », le projet de loi budgétaire voté début juillet. Oui mais voilà, cette aide est actuellement bloquée en raison du shutdown du Département américain de la sécurité intérieure (DHS) : les élus démocrates et républicains n’arrivent pas à se mettre d’accord sur son financement, suite aux violences commises par l’ICE, la police de l’immigration.…

CMF pour SOFOOT.com