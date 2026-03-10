Wesley Sneijder de retour sur un terrain

The Sniper reprend service . Wesley Sneijder a foulé les pelouses pour la première fois lors d’un match officiel depuis sa retraite en 2019 . Dans une autre atmosphère qu’au Johan-Cruyff Arena, au Giuseppe-Meazza ou encore à l’Allianz Riviera, le quadragénaire et sa petite bedaine de quadra, ont joué 20 minutes avec le OSM’75, club de 4 e division amateur, dans la banlieue d’Utrecht . « J’ai toujours dit que le football reste le plus beau des jeux. Si on peut encore y jouer, pourquoi ne pas le faire ? », questionne Sneijder au journal De Telegraaf .

Zaterdag is de mooiste dag van de week. Ook als je Wesley Sneijder heet. pic.twitter.com/y9pwCRhqPk…

EA pour SOFOOT.com