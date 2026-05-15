La liste de Haïti pour la Coupe du monde avec Isidor, Belgrade et Placide

La liste de Haïti pour la Coupe du monde avec Isidor, Belgrade et Placide

Another one . Les Grenadiers ont sorti ce vendredi soir leur liste pour le deuxième Mondial de leur histoire, qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le sélectionneur Sébastien Migné a retenu 26 joueurs, dont le gardien du SC Bastia Johny Placide , l’ancien Nantais et Brestois Jean-Kévin Duverne , l’ex-Lensois Jean Ricner Bellegarde ou encore Wilson Isidor (Sunderland).…

TM pour SOFOOT.com