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La liste de Haïti pour la Coupe du monde avec Isidor, Belgrade et Placide
information fournie par So Foot 15/05/2026 à 20:30

La liste de Haïti pour la Coupe du monde avec Isidor, Belgrade et Placide

La liste de Haïti pour la Coupe du monde avec Isidor, Belgrade et Placide

Another one . Les Grenadiers ont sorti ce vendredi soir leur liste pour le deuxième Mondial de leur histoire, qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le sélectionneur Sébastien Migné a retenu 26 joueurs, dont le gardien du SC Bastia Johny Placide , l’ancien Nantais et Brestois Jean-Kévin Duverne , l’ex-Lensois Jean Ricner Bellegarde ou encore Wilson Isidor (Sunderland).…

TM pour SOFOOT.com

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