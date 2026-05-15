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Une banderole anti-Florentino Pérez retirée par le service de sécurité
information fournie par So Foot 15/05/2026 à 20:55

Une banderole anti-Florentino Pérez retirée par le service de sécurité

Une banderole anti-Florentino Pérez retirée par le service de sécurité

Épique jusqu’au bout. Suite à sa conférence de presse lunaire mardi , où il a notamment annoncé des élections anticipées où il sera le seul candidat, Florentino Pérez a vécu un drôle de moment jeudi lors de la 36ᵉ journée de Liga.

Si les Merengues l’ont emporté face à Oviedo (2-0), plusieurs supporters ont souhaité faire passer un message au président du club depuis 2009 par une banderole. Sur cette dernière, brièvement brandie, il était écrit : « Florentino, pars maintenant !  »

TM pour SOFOOT.com

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