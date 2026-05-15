Une banderole anti-Florentino Pérez retirée par le service de sécurité

Une banderole anti-Florentino Pérez retirée par le service de sécurité

Épique jusqu’au bout. Suite à sa conférence de presse lunaire mardi , où il a notamment annoncé des élections anticipées où il sera le seul candidat, Florentino Pérez a vécu un drôle de moment jeudi lors de la 36ᵉ journée de Liga.

Si les Merengues l’ont emporté face à Oviedo (2-0), plusieurs supporters ont souhaité faire passer un message au président du club depuis 2009 par une banderole. Sur cette dernière, brièvement brandie, il était écrit : « Florentino, pars maintenant ! » …

TM pour SOFOOT.com