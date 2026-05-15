Sochaux en Ligue 2, le FC Rouen barragiste et Châteauroux en National 2
L’ascenseur émotionnel cette ultime journée.
Trois ans après sa descente en Ligue 2 et avoir failli disparaître, Sochaux remonte en Ligue 1 . Les Lionceaux ont pu se contenter de leur nul face au Puy pour valider leur ascension dans l’élite (2-2).…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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