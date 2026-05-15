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La liste des nommées pour les trophées LLFP dévoilée
information fournie par So Foot 15/05/2026 à 22:16

La liste des nommées pour les trophées LLFP dévoilée

La liste des nommées pour les trophées LLFP dévoilée

L’heure des strass et des paillettes. Après les trophées UNFP de lundi, c’est au tour de l’Arkema Première League de célébrer les acteurs et les actrices de son championnat. La LFFP a dévoilé ce vendredi la liste complète des nommé(e)s. Melchie Dumornay (OL Lyonnes), qui a déjà raflé le trophée de meilleure joueuse UNFP, Sakina Karchaoui (PSG) et Romée Leuchter (PSG) se disputeront le titre de meilleure joueuse de la saison.

Nicolas Chabot (FC Nantes), Jonatan Giráldez (OL Lyonnes) et Sandrine Soubeyrand (Paris FC) croiseront le fer pour le titre de meilleur(e) entraîneur(e). La 10 e cérémonie de remise des trophées LFFP aura lieu le lundi 18 mai à partir de 21h pavillon Gabriel à Paris.…

TM pour SOFOOT.com

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