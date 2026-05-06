Wesley Sneijder a détesté cet Arsenal-Atlético

Thierry Henry estime peut-être que cet Arsenal est meilleur que les Invincibles, mais Wesley Sneijder, lui, s’est emmerdé devant ce match retour de demies de Ligue des champions entre les Gunners et l’Atlético de Madrid. « J’avais envie d’appeler l’UEFA après 35 minutes pour qu’elle annule le match, qu’elle ordonne aux joueurs de quitter le terrain et qu’elle annonce Bayern Munich contre PSG comme finale de la Ligue des champions », grogne-t-il au micro de Ziggo Sport.

Visiblement, l’ancien joueur du Real Madrid, de l’Inter Milan et de Nice n’a que peu goûté le retour d’un Saka en forme, la fougue de la surprise du jour Lewis-Skelly ou le dernier match de C1 de Griezmann. Non, pour lui, « ce match était d’un ennui mortel ».…

EA pour SOFOOT.com