Pourquoi Warren Zaïre-Emery est la clé du match retour face au Bayern

Le PSG va se présenter à l'Allianz Arena pour défier le Bayern Munich sans Achraf Hakimi, mais avec Warren Zaïre-Emery repositionné à un poste qu'il commence à connaître. L'habituel milieu de terrain parisien de 20 ans pourrait bien être la clé de cette demi-finale retour de Ligue des champions.

Il fait partie de ces joueurs que les entraîneurs adorent. Capable d’évoluer aussi bien relayeur que sentinelle, sans oublier ses nombreux dépannages dans le couloir droit pour suppléer Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery est d’une polyvalence rare. Pour un fanatique des couteaux suisses comme Luis Enrique, c’est du petit lait. « C’est un joueur différent (…) Il est très mûr, et il est prêt tout le temps. C’est un vrai leader. En ce moment, il peut jouer partout » , avait vanté le coach espagnol plus tôt dans la saison. Sa maturité, son sérieux, sa régularité, sa capacité d’adaptation et sa faculté à performer à n’importe quelle position font de « WZE » le joueur le plus fiable du PSG depuis le début de saison. Il se pourrait bien qu’il s’avance aussi comme le facteur X du second round tant attendu entre Bavarois et Parisiens.

L’équilibre dans le déséquilibre

Hakimi étant out pour cette demi-finale retour après la lésion de la cuisse droite qu’il a contractée en toute fin de match à l’aller, c’est Warren Zaïre-Emery qui devrait occuper le poste de latéral droit à l’Allianz Arena de Munich, pour la 20 e fois de la saison (sur les 52 matchs qu’il a disputés toutes compétitions confondues). Alors oui, le Marocain est inimitable. Avec ses trois poumons à la Blaise Matuidi, il amène constamment le surnombre offensivement et multiplie les appels et dédoublements. Le natif de Montreuil, lui, n’est ni un latéral ni un piston moderne basé sur la percussion et les projections mordantes.…

Par Vincent Miffon pour SOFOOT.com