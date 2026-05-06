Antoine Griezmann quitte la C1 sur une triste stat

Une dernière danse mal maîtrisée. Antoine Griezmann a disputé le 120 e et dernier match de Ligue des champions de sa carrière, suite à l’élimination de l’Atlético de Madrid par Arsenal (1-0) en demi-finale retour, mardi soir.

Dans le Top 3 du club des losers

Le meilleur buteur de l’histoire des Colchoneros quitte le football européen sur ce revers, et une triste statistique : il est sur le podium des joueurs qui ont disputé le plus de matchs de C1 sans l’avoir remportée . Seuls Gianluigi Buffon et Zlatan Ibrahimović ont fait pire , avec 124 rencontres jouées sans soulever la coupe aux grandes oreilles.…

CT pour SOFOOT.com