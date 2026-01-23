Wesley Saïd tout content de retrouver Facundo Medina

Pas de quartier, mais un peu de pitié ? En conférence de presse ce jeudi avant le choc de la 19 e journée de Ligue 1 entre l’OM et Lens , Wesley Saïd s’est exprimé au sujet des retrouvailles avec son ancien coéquipier Facundo Medina.

« Fac, déjà sur le plan humain, c’est la joie de vivre . explique l’attaquant formé au Stade rennais. Il a amené beaucoup de soleil dans le vestiaire et sur le terrain, c’est quelqu’un qui ne se prend pas la tête. Et après, en termes de qualité, il est arrivé à amener de la grinta, il est très technique aussi et il n’a pas peur des duels. Il a énormément de qualités. » Que d’éloges !…

SW pour SOFOOT.com